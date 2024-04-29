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206 أيام من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 34488

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 206 على التوالي إلى 34488 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77643جريحًا؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 34 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 68 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
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قطاع غزة

واستشهد 19 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح الليلة الماضية واليوم، جراء قصف العدوان إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار أن 15 فلسطينياً من عائلة واحدة معظمهم من الأطفال والنساء استشهدوا في قصف استهدف منزلهم في مدينة رفح.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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