شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية النرويج: يجب المضي قدما نحو إنشاء دولة فلسطينية بسلطة متجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية النرويج إسبن بارث ايدي، على ضرورة المضي قدما نحو إنشاء دولة فلسطينية بسلطة متجددة، مضيفا: "وزير خارجية النرويج: نؤمن بضرورة إنشاء دولة فلسطينية في سياق حل الدولتين"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضاف وزير خارجية النرويج: "يجب التفكير في كيفية المضي نحو حل مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، مشددا على أنه لا يجب الاكتفاء بوقف الحرب في قطاع غزة والعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر.