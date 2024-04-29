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وزير خارجية النرويج: يجب المضي قدما نحو إنشاء دولة فلسطينية بسلطة متجددة

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية النرويج إسبن بارث ايدي، على ضرورة المضي قدما نحو إنشاء دولة فلسطينية بسلطة متجددة، مضيفا: "وزير خارجية النرويج: نؤمن بضرورة إنشاء دولة فلسطينية في سياق حل الدولتين"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضاف وزير خارجية النرويج: "يجب التفكير في كيفية المضي نحو حل مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، مشددا على أنه لا يجب الاكتفاء بوقف الحرب في قطاع غزة والعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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