الخليج اليوم .. "الحرس الثوري" يكشف استراتيجية طهران في الخليج وهرمز وعدد السفن العابرة يوميا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد قائد قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأميرال علي رضا تنغسيري تمسّك بلاده في استتباب الأمن بمضيق هرمز عبر جهود السلام والأخوة، وشدد على أهمية المنطقة النفطية.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية بمناسبة "يوم الخليج (الفارسي)" قال تنغسيري: "يتمتع الخليج بمكانة هامة اقتصاديا ويوجد فيه 40% من الغاز و62% من نفط المنطقة. ومن الناحية الأمنية، فهذه المنطقة مهمة للغاية وقد أرسلنا رسائل سلام وصداقة عدة مرات".

وأضاف: "نسعى إلى استتباب أمن مضيق هرمز وأنشأنا حركة المرور اليومية لـ83 سفينة تمر عبر هذا المضيق. تتمثل استراتيجيتنا في الخليج اليوم بالسلام والأمن والأخوة والصداقة. الأجانب يزعزعون أمن المنطقة".

ولفت قائد بحرية الحرس الثوري إلى أن "هذه المنطقة استراتيجية واقتصادية ومهمة بالنسبة لنا ولجيراننا. وأوضح أن "الأجانب يسعون لتحقيق هدفين شريرين عبر التواجد غير القانوني في المنطقة وبيع الأسلحة في الخليج. إنهم بحاجة إلى العداوة، بينما نحن نسعى إلى الأمان. إنهم يأتون من على بعد آلاف الأميال، ولا يبحثون عن الأمان".

واختتم هذا الجانب: "لقد وجهنا رسالة السلام والصداقة والأخوة إلى الدول الإسلامية في المنطقة وشددنا على المنفعة المتبادلة مع دول المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن يوم 10 مايو هو يوم نهاية الاحتلال البرتغالي الذي دام 117 عاما في الخليج (الفارسي).

المصدر: وكالة "ارنا"