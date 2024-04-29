شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة والنصيرات ورفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة أبو طيور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف من طائرة إسرائيلية مُسيّرة استهدف منزلا لعائلة إخليل في حي التفاح بمدينة غزة، بالتزامن مع قصف حيي الدرج والشيخ رضوان في المدينة.

وشن طيران الاحتلال غارات على مناطق غرب رفح جنوب القطاع والأطراف الشرقية من بلدة بيت حانون شمالا.

وارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 34 شهيدا، بينهم 26 شهيدا في رفح، إثر تواصل غارات الاحتلال على منازل المواطنين.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق جباليا شمال القطاع، ومنطقة جحر الديك وسط القطاع، والمناطق الجنوبية من مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد أربعة مواطنين بينهم ثلاث نساء، وأصيب آخرون، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية في حي تل السلطان بمدينة رفح، كما شن طيران الاحتلال غارات على أراض زراعية غرب مخيم النصيرات، واستهدف منازل المواطنين غرب الزوايدة وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ما أدى إلى استشهاد 34488 مواطنا، واصابة 77643 آخرين، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.