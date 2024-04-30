شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطوارئ بالسودان تؤكد حرص الحكومة على تسهيل إيصال المساعدات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة الوطنية العليا المشتركة للطوارئ الإنسانية والصحية بالسودان برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، حرص الحكومة السودانية والتزامها التام بالعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في كل الولايات المستهدفة دون عوائق ومنح التأشيرات لدخول الفرق وموظفي المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا الوطنية العليا المشتركة للطوارئ الإنسانية والصحية، بحضور مدير إدارة الطوارئ بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في نيويورك، ايمي ونسونو، وفريق الطوارئ في الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وقال الدكتور جراهام عبد القادر وزير الإعلام المكلف الناطق الرسمي باسم اللجنة أن اللقاء تناول الأوضاع الإنسانية والصحية في السودان وتداعيات الحرب والحلول المقترحة لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين وتفصيل دور المنظمات الدولية وعلاقتها مع المؤسسات ذات الصلة في السودان كوزارة الصحة ومفوضية العون الإنساني.

وأضاف عبد القادر "إن الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المباشر بين السودان والمنظمات الإنسانية ، وصولا للأهداف ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بتقديم المساعدات" ، مشيرا الى أن وزير الصحة بالسودان دكتور هيثم محمد إبراهيم قدم تقريرا حول الوضع الصحي بالسودان والمستشفيات العاملة والتي خرجت عن الخدمة جراء الحرب الدائرة والموقف الدوائي والمستهلكات الطبية.

وتابع أن وزير الصحة أوضح أن الوزارة استطاعت خلال الأسبوعين الماضيين إيصال كل شحنات أدوية التحصين وتغذية الأطفال والكلى لولايات دارفور الخمس بعد التزام وزارة المالية بتقديم الدعم الشهري ، فضلا عن دعم عدد من المانحين بجانب ما وفرته هيئة الإمدادات الطبية.

وأضاف وزير الإعلام أن مفوض عام العون الإنساني سلوى آدم عرضت المعابر والمسارات المقترحة لإيصال المساعدات الإنسانية وجهود حكومة جنوب السودان في فتح المعابر.