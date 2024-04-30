شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أوروبى يشيد بدور المغرب فى استقرار العلاقات الإفريقية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تيودوروس روسوبولوس، بدور المغرب في إيجاد علاقات مستقرة بين إفريقيا وأوروبا، وأكد أن الإصلاحات التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس تعد نموذجا في المنطقة.



وأكد المسئول الأوروبي -خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة- أن الإصلاحات التي قام بها المغرب خلال السنوات الأخيرة، تنسجم مع مبادئ مجلس أوروبا، وأعرب عن ارتياحه للعلاقات الوثيقة بين البرلمان المغربي، بغرفتيه، ومجلس أوروبا.



وأشاد روسوبولوس بالتعاون الفعال بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مضيفا أنه خلال الأشهر المقبلة سيتم العمل على تعزيز هذه الروابط وتوطيدها.



تجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي يستفيد، منذ 2011، من وضع الشريك من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ما يسمح له بالمشاركة الفعالة في أنشطة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.



وأعلن روسوبولوس أن أعضاء الوفود البرلمانية المغربية سيتمكنون من الآن فصاعدا من تقديم التوصيات والقرارات المقترحة مع التوقيع المشترك لأحد أعضاء الجمعية.