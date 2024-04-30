مشاركة رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال الكون.. أين الحقيقة؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت منسقة العلاقات الدولية في منظمة ملكة جمال الكون ماريا خوسيه "إن المنظمة تسعى لاختيار طرف سعودي لمنحه امتياز اختيار ممثلة للمملكة للمشاركة في المسابقة الكونية".

وجاء ذلك بعد التصريح الذي أدلت به السعودية رومي القحطاني على تطبيق انستغرام، إذ قالت بأنها "تتشرف بتمثيل السعودية" في النسخة المقبلة من المنافسة. لكن الجهة المنظمة للمسابقة نفت ادعاء عارضة الأزياء.

وقالت منسقة العلاقات الدولية في منظمة ملكة جمال الكون ماريا خوسيه أوندا إن المنظمة تسعى لاختيار طرف سعودي لمنحه امتياز اختيار ممثلة للمملكة، وهذا سيحدث قريبا جداً".

وأشارت إلى أنه "من الممكن" أن يكون لدى السعودية مرشحة قبل النسخة التالية من مسابقة ملكة جمال الكون المقرر إجراؤها في أيلول (سبتمبر) في المكسيك.

قد يتم تمثيل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في مسابقة ملكة جمال الكون هذا العام، حسبما أفادت الجهة المنظمة التي نفت ادعاء عارضة أزياء ومؤثرة من السعودية بأنها اختيرت للمشاركة في المسابقة العالمية.

منشور "كاذب"

وجاءت تصريحات أوندا بعدما أثارت العارضة السعودية رومي القحطاني ضجة كبيرة نهاية آذار (مارس) الفائت عندما أعلنت لآلاف من متابعيها على تطبيق إنستغرام أنها "تتشرف" بتمثيل السعودية في النسخة المقبلة من مسابقة ملكة جمال الكون.

وأصدرت منظمة ملكة جمال الكون بيانا وصفت فيه منشور القحطاني بأنه "كاذب ومضلل"، مؤكدة أنه لم يتم إجراء أي عملية اختيار في السعودية.

استمرار التفاوض

وقالت في أول مقابلة لها مع وكالة الأنباء الفرنسية منذ الانتشار الواسع لمنشورها على إنستغرام في آذار (مارس) "تواصلت معي مؤسسة مسابقة ملكة جمال الكون لتمثيل المملكة العربية السعودية، لكن التفاوض حصل خلال شهر رمضان ولم أكن قادرة" على الرد.

وأضافت:"حتى الآن نحن في حالة تفاوض وإن شاء الله نهاية سعيدة".

فيما قالت أوندا، المسؤولة في مسابقة ملكة جمال الكون، إن الإجراءات تقتضي وجود مشرف وطني لإقامة مسابقة ملكة جمال الكون في السعودية لاختيار مرشحة تمثلها في المكسيك.

وتابعت "لا نعلم السبب الذي دفع القحطاني إلى إعلان ترشحها، ولكن إذا أرادت المشاركة في مسابقة ملكة جمال السعودية، فسيتعين عليها أن تمر بعملية الاختيار نفسها مثل أي مرشحة أخرى".

وقالت القحطاني لوكالة الأنباء الفرنسية إنها شاركت سابقا في مسابقات مختلفة في الشرق الأوسط وأوروبا، والتقطت صورا وهي تضع أوشحة عدة أكدت أنها حصلت عليها في المسابقات.

ابنتي دخلت التاريخ

وتأمل والدتها فوزية عايد في أن تستمر ابنتها في مسعاها، معتبرة أنها "دخلت التاريخ"، وقالت "دائما أقول لها استمري، قطعتِ شوطا كبيرا بالنسبة لأي فتاة سعودية، قبل ذلك كان المجتمع منغلقا".

وتابعت "رومي شجعت الكثير من الفتيات. وأرى أن الكثيرات منهن يتواصلن معها ويسألنها كيف وصلت إلى هذا المستوى، وأنهن يرغبن في المشاركة أيضا"، معبرة عن فخرها بابنتها.