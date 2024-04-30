الخليج اليوم .. تغريدة أنور قرقاش عن "رؤية السعودية 2030" تثير تفاعلا كبيرا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

امتدح مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، "حيوية" السعودية والطاقة التي أطلقتها رؤية 2030، موجها تحية للمملكة قيادة وشعبا، ما أثار تفاعلا على مواقع التواصل.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب قرقاش: "الزائر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لا يسعه إلا أن يعبر عن إعجابه بالحيوية التي يراها في المجتمع وبالطاقة والهمة التي أطلقتها رؤية 2030 والتفاؤل الذي ترصده بين شباب هذا البلد العزيز والاستبشار بالمستقبل".

وأضاف المستشار الرئاسي الإماراتي: "تحية من الإمارات إلى المملكة قيادة وشعبا".

وأثارت تغريدة قرقاش تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردت عدة حسابات سعودية له التحية، وأثنى آخرون على حديثه.

وكتب أحدهم معلقا: "وطن واحد وشعب واحد.. ولا نملك إلا أن نقول حفظ الله على البلدين أمنهما، وأدام الحب بين الجميع"، وأضاف آخر: "تحيه لك ولأهلنا في الإمارات".

وينفذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما يُعرف بـ"رؤية 2030" والتي تشهد المملكة من خلالها تحولات بارزة على أصعدة عدة.