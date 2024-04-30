شكرا لقرائتكم خبر عن رجالًا ونساء.. استمرار سقوط الشهداء الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهدت اليوم الثلاثاء، امرأة فلسطينية في غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في الشهداء المستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، بانتشال الطواقم الطبية جثمان شهيدة من تحت ركام أحد المنازل الذي تعرض لقصف إسرائيلي.

في سياق متصل، نفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، وتسبب القصف في تدمير مربعات سكنية كاملة في تلك المناطق.

استشهاد فلسطينيين في غزة

كما استشهد فلسطينيان اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بغزة، بأن استشهاد الفلسطينيين ترافق معه قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشرقية من مدينة غزة.كما دمرت طائرات ومدفعية الاحتلال مربعات سكنية كاملة في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، وذلك في إطار سياسة التدمير الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة.