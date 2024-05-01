الخليج اليوم .. رئيس الدولة ينعى طحنون بن محمد آل نهيان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عمه المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم. ويعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام اعتباراً من اليوم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».