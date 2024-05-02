شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يدمر 95%من المنظومة الاقتصادية لغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت مؤسسات حكومية وحقوقية فلسطينية تدمير الاحتلال الإسرائيلي 95%من القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة، منذ بدء العدوان المستمر لليوم 207 على التوالي.

وأفادت المؤسسات الحكومية والحقوقية، بأن الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة تجاوزت 33 مليار دولار، يضاف لذلك انهيار منظومة الأمن الغذائي بالكامل، بعد تدمير الاحتلال خلال العدوان للقطاعات الزراعية والحيوانية والتجارية والإنتاجية.

ولفتت إلى أن منظومة الأمن الغذائي لم تعد قائمة في ظل حالة الجوع والحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

تدمير شامل

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة أن حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل في غزة من الاحتلال، أفقدت أكثر من مليوني فلسطيني مصادر رزقهم في القطاعات الزراعية والحيوانية والتجارية والإنتاجية والصيد.



وأشار إلى أن هذا يعني أن أكثر من 700 ألف عامل في غزة لم يعد لهم مصدر رزق، مؤكدًا بمناسبة يوم العمال العالمي، أن انهيار القطاعات الاقتصادية في غزة، سيكون له انعكاسات لعقود على أهالي القطاع.

قتل عشرات الصيادين

وقال مسؤول نقابة الصيادين الفلسطينيين في غزة نزار عياش أن الاحتلال دمر بالكامل قطاع الصيد في غزة، بعد أن قصف وأحرق أكثر من 1000 مركب كانت ترسو في ميناء الصيادين ويعمل على متنها أكثر من 5000 صياد، يعيلون نحو 70 ألف شخص.

ولفت إلى أن الاحتلال يحرم للشهر السابع على التوالي سكان القطاع من الأسماك، ويقتل أي صياد يحاول الصيد، وقد جرى توثيق قتل الاحتلال عشرات الصيادين منذ بدء العدوان الإسرائيلي.