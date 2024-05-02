شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين على الأقل في غارات للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات بانتشال الطواقم الطبية جثامين 6 شهداء وجرحى بعد قصف منزل في منطقة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، كما جددت البوارج الحربية الإسرائيلية قصفها لشواطىء شمال قطاع غزة. انهيار منظومة الأمن الغذائي وثقت مؤسسات حكومية وحقوقية فلسطينية تدمير الاحتلال الإسرائيلي 95%من القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة، منذ بدء العدوان المستمر لليوم 207 على التوالي.

وأفادت المؤسسات الحكومية والحقوقية، بأن الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة تجاوزت 33 مليار دولار، يضاف لذلك انهيار منظومة الأمن الغذائي بالكامل، بعد تدمير الاحتلال خلال العدوان للقطاعات الزراعية والحيوانية والتجارية والإنتاجية.

ولفتت إلى أن منظومة الأمن الغذائي لم تعد قائمة في ظل حالة الجوع والحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.