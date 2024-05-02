الخليج اليوم .. رحلات طيران الإمارات تعود إلى بنوم بنه عبر سنغافورة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استأنفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، رحلاتها إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه برحلة يومية عبر سنغافورة، بما يساهم في توسيع شبكة طيران الإمارات في منطقة الشرق الأقصى إلى 21 نقطة فيما سيرتفع عدد الرحلات إلى سنغافورة إلى أربع رحلات يومية.

وتم الاحتفال بالخدمة الجديدة في صالة المطار المخصصة للناقلة في سنغافورة بحضور سعادة جمال عبد الله محمد بن عبد الوهاب السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سنغافورة، وسامدي فاي، السكرتير الأول بسفارة كمبوديا في سنغافورة وستيفن لير رئيس الرابطة الوطنية لوكلاء السفر في سنغافورة، وكان في استقبال الضيوف نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس- مبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، وأورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى، وراشد الفجير مدير طيران الإمارات في سنغافورة.

ووصلت رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 348" إلى مطار بنوم بنه الدولي يوم 1 مايو (أيار)، بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث، حيث استقبلت بعرض فني كمبودي تقليدي. وكان في استقبال وفد طيران الإمارات معالي الدكتور ماو هافانال، الوزير المسؤول عن أمانة الدولة للطيران المدني، وسيريل جيروت، الرئيس التنفيذي لمطارات كمبوديا وممثلو وسائل إعلام عالمية.

وقال نبيل سلطان: "يسهم الإرث الثقافي الثري والاقتصاد المتنامي في كمبوديا في جعلها وجهة جذابة للترفيه والأعمال. ونحن سعداء بعودتها إلى شبكتنا الواسعة في منطقة الشرق الأقصى. من خلال الخدمات المرتبطة بين سنغافورة وبنوم بنه، يمكننا أيضاً دعم حركة التجارة والأعمال بين المركزين الإقليميين وتسهيل الشحن للواردات والصادرات بين سنغافورة وكمبوديا ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأسواق الأخرى عبر شبكتنا العالمية. وأود أن أشكر السلطات المحلية في كمبوديا على دعمها في تسهيل عودة عملياتنا إلى بنوم بنه، ونتطلع إلى تقديم تجربة سفر عالمية المستوى للعملاء، وجذب مزيد من الزوار إلى كل من سنغافورة وكمبوديا".

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات كمبوديا، سيريل جيروت: "يعيد مطار بنوم بنه الدولي بناء شبكة خطوطه الدولية مع استئناف رحلات طيران الإمارات، ما سيتيح مزيداً من خيارات السفر الداخلية والخارجية للعملاء، ويحسّن تجربة سفرهم بشكل أكبر".

وتقلع رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 348" من دبي في الساعة 2:30 فجراً لتصل إلى سنغافورة في الساعة 2:05 بعد الظهر، ثم تواصل الطائرة رحلتها من سنغافورة في الساعة 3:35 عصراً لتصل إلى بنوم بنه في الساعة 4:35 عصراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 349" فتغادر بنوم بنه في الساعة 8:50 مساءً لتصل إلى سنغافورة في الساعة 11:50 ليلاً. ومن ثم ستقلع من سنغافورة في الساعة 1:40 من صباح اليوم التالي لتصل إلى دبي في الساعة 4:55 صباحاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسنغافورة وبنوم بنه).

ونقلت "الإمارات للشحن الجوي" على مدى العامين الماضيين، 2420 طناً من البضائع من وإلى بنوم بنه عبر خدمات التوزيع البرية وشراكات الإنترلاين، لتوفر اتصالاً عبر تايلند وماليزيا بالشبكة العالمية الواسعة للناقلة. ومن شأن إطلاق الرحلة اليومية، أن تساعد "الإمارات للشحن الجوي" على توفير سعة شحن تصل إلى 300 طن أسبوعياً ما يسهم في تسهيل العمليات وتعزيز الروابط التجارية بين كمبوديا والعالم، وفي الأسواق الرئيسية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكندا وهولندا والمملكة المتحدة.

وسوف تدعم "الإمارات للشحن الجوي" الشركات الكمبودية من خلال تسهيل صادراتها إلى جميع أنحاء العالم عبر مركزها في دبي. وتشمل الصادرات الرئيسية المنسوجات والفواكه الطازجة واللحوم المبردة وغيرها من المنتجات القابلة للعطب، التي تُتقل بسرعة وكفاءة عبر مجموعة المنتجات المتخصصة متعددة القطاعات في الناقلة.

وتخدم طيران الإمارات رحلة بنوم بنه بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة الأعمال يتحول إلى سريرٍ مستوٍ تماماً، و304 مقاعد في الدرجة السياحية.

ويستمتع العملاء بخدمات الناقلة الحائزة جوائز ومنتجاتها الرائدة عبر جميع الدرجات، مع أطباق مستوحاة إقليمياً ومشروبات مجانية، إلى جانب نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يتيح الوصول إلى 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي حسب الطلب ويعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية والمزيد بأكثر من 40 لغة.

وتحظى طيران الإمارات بتقدير واسع لريادتها في الصناعة، حيث توّجت بالعديد من الجوائز، منها جائزة APEX World Class Airlines لعام 2024 لتقديم خدمة عملاء متميزة وتطبيق أعلى المعايير العالمية للسلامة والرفاهية والاستدامة وتجربة العملاء. كما حصلت مجموعة مستلزمات السفر المستدامة للدرجة السياحية من طيران الإمارات على جائزة الاتحاد الدولي لسلامة الطيران IFSA لعام 2024 لأفضل وسائل الراحة على متن الطائرة.