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شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف منزلًا برفح اليوم

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الزهور بمدينة رفح، مما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالقرب من خيام النازحين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، فيما أصيب تسعة الفلسطينيين في قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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