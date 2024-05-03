شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف منزلًا برفح اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الزهور بمدينة رفح، مما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالقرب من خيام النازحين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، فيما أصيب تسعة الفلسطينيين في قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

