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الخليج اليوم .. سيارة وجمال.. هدايا مقدمة لسعودي أنقذ مواطنيه من سيل جارف (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهدايا التي قدمت للمواطن السعودي عايض الأكلبي، الذي استطاع انتشال شباب علقوا داخل السيل في وادي جعبه ببيشة.

وتمثلت الهدايا في سيارة شاص، وجمال كانت محملة على سيارات أخرى، وسط حضور عدد كبير من قبيلة الشبان الذين أنقذهم.

 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة حضور الأكلبي، بالجرافة الخاص به قاطعا مسافة 7 كيلو مترات وهو يقودها حتى وصل إلى وادي جعبة ببيشة.

 

 

ولم يتردد الأكلبي، ودخل وسط السيل، وتمكن من إنقاذ الشبان، قبل أن يجرف السيل مركبتهم.

 

وعلقت الجرافة وسط السيل، ولكن الأكلبي ظل يتعامل معها بحكمة حتى تحرك وخرج من وسط السيل وهو يبتسم بعد نجاته ونجاة الشبان.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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