الخليج اليوم .. قطر تنفي علاقتها بحركة الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفت قطر ما وصفته بـ"المعلومات المغلوطة والمضللة" حول علاقتها بحركة الاحتجاجات الداعمة لفلسطين التي تشهدها الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيان للسفارة القطرية في الولايات المتحدة، على منصة "إكس"، إن "المعلومات المضللة عن علاقة قطر مع جامعات أمريكية لدعم أجنداتها الخاصة أمر غير مسؤول بصورة عميقة، ويفترض أن يدان من قبل جميع الأطراف".

وأشار البيان إلى أن قطر طلبت من عدد من الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا قبل عقود المجيء إلى قطر لدعم بناء مؤسسات التعليم العالي هناك، مؤكدا أن "قطر فخورة بشدة بفروع الجامعات الأمريكية العاملة في الدوحة".

وأوضح أن "التبرعات القطرية للجامعات الأمريكية موجهة للكلف التشغيلية لفروع الجامعات في الدوحة، وتمويل البناء والصيانة ورواتب الكليات وغيرها من الكلف داخل قطر وليس في أمريكا".

وأكد البيان أن "قطر لا تتدخل أبدا في المراكز التعليمية أو في المقررات لأي من المدارس أو الكليات أو الجامعات الأمريكية"، مشددا على أن قطر "مستمرة في إدانة معاداة السامية والإسلاموفوبيا وكل أشكال خطابات الكراهية بأقسى العبارات".