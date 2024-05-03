الخليج اليوم .. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. إقامة صلاة الغائب في مساجد الدولة على روح طحنون بن محمد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أقيمت يوم أمس صلاة الغائب على روح المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان - تغمده الله بواسع رحمته - في جميع مساجد الدولة بعد صلاة العصر.

وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص وتفانٍ لخدمة وطنه، سائلين الله عز وجل أن يلهم آله وذويه وعموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.