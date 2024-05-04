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ظروف كارثية.. مستشفى في غزة: 90% من الأطفال مصابون بالوباء الكبدي

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أن 90 في المئة من الأطفال الفلسطينيين الذين يعالجون في المستشفى مصابون بالوباء الكبدي.
يأتي ذلك في ظل حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء وخيام النازحين مع استمرار العدوان الإسرائيلي، لافتة النظر إلى أن الأمراض باتت تفتك بالأطفال والنساء في قطاع غزة، إضافة إلى سوء التغذية وفقر الدم الذي أصاب معظم الأطفال في القطاع.

ظروف صحية كارثية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أطفال القطاع يعيشون في ظروف صحية كارثية، في ظل عدم توفر الغذاء والحليب والدواء، إلى جانب أن أكثر من 70 في المئة منهم يعيشون في مراكز الإيواء وخيام النازحين للشهر السابع على التوالي في ظروف إنسانية قاسية.
وأشارت إلى أن الأطفال في غزة حرموا من كل مقومات الحياة، ولازالت الصواريخ والقذائف الإسرائيلية تلاحقهم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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