الخليج اليوم .. ماكدونالدز السعودية: لسنا مصدر للتسمم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع أزمة التسمم الأخيرة التي باتت تعرف إعلامياً بـ “تسمم الرياض"، أُثيرت شائعات منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة منصة "إكس"، تدّعي حدوث إصابات تسمم جديدة مصدرها مطعم "ماكدونالدز" في الرياض للوجبات السريعة الشهير، فيما سارعت سلسلة المطاعم الشهيرة تلك بنفي الادعاءات التي وصفتها بـ"المغرضة والمحرضة".

تقول شركة المطاعم العالمية الشهيرة في بيان عبر "إكس" إن الشائعات الأخيرة المنتشرة التي تدعي ظهور حالة تسمم في مطاعمنا عارية من الصحة. تضيف الشركة: منذ ظهور أزمة التسمم الأخيرة لم تكن مطاعمنا مصدر لأي حالة تسمم، وهو الأمر الذي أكدته أيضاً وزارة الصحة عبر بيانها الأخير بعدم وجود أي مصادر أخرى للتسمم، سوى مصدر واحد جرى التعامل معه مسبقاً من قبل الجهات الرسمية.

وفتحت أزمة التسمم الأخيرة باب التساؤلات حول مدى سلامة الأطعمة المقدمة في المطاعم، وجودة الرقابة عليها من قبل الجهات الرسمية ما جعل تلك الجهات تسارع في اتخاذ موقف عملي "رسمي" بـ إغلاق الفروع المتعلقة بالمنشأة فضلاً عن معاملها، وتطبيق البروتكولات الصحية اللازمة.