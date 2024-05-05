الخليج اليوم .. الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية والأتربة المثارة في بعض مناطق المملكة (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن توقعاته باستمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في بعض مناطق نجران وجازان وعسير، وحول الرياض.

ونبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية، في منطق العلا والعيص وخيبر، وأشار إلى أن حركة الأتربة المثارة على المدينة المنورة قد تستمر حتى 6 مساء من اليوم الأحد.

وأشارت صحيفة "سبق" إلى أن المستنقعات المليئة بالمياه الراكدة حولت "حي النور" الواقع غرب مدينة الدمام المجاور لضاحية الملك فهد، إلى بؤرة خصبة لتجمع الحشرات وخاصة البعوض والأوساخ ونمو بعض النباتات، ومنطقة خطرة على الأطفال والمباني حيث إنها تعمل على تآكل الحديد.

ولفت السكان إلى أن معظم الأراضي الواقعة في حي النور هي عبارة عن مستنقعات أو تتحول إلى مستنقعات، مشيرين إلى أن المعاناة تستمر مع هطول الأمطار.

كما أشار التقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

يذكر أن الحالة الجوية الماطرة تستمر في السعودية حيث أمرت السلطات المحلية الأسبوع الماضي بإغلاق المدارس في عدة مناطق في المملكة بعد أن غمرت مياه السيول عددا كبيرا من الطرق.

وحذر المركز الوطني السعودي من "أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية" في هذه المناطق.

المصدر: عكاظ