الخليج اليوم .. الفنان محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان ويوضح حالته الصحية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

لقي خبر إصابة الفنان محمد عبده بمرض السرطان حالة تعاطف واسعة من قبل محبيه وجمهوره، خاصة أن نبأ الإعلان جاء في اليوم ذاته الذي رحل فيه رفيق دربه، الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن.

ووسط حزن الجمهور، كشف الفنان الشهير أنه بدأ بتلقي أولى جلسات العلاج بـ"الكيماوي" في العاصمة الفرنسية باريس إثر إصابته بسرطان البروستات، وذلك عبر برنامج "تفاعلكم".

وأضاف أنه بات يخضع للجرعات من أجل استكمال متطلبات العلاج، مطمئناً محبيه بأنه ما زال "بخير".

كما قال صاحب "مذهلة"، إنه سينهي بعد يومين 3 أشهر من رحلة العلاج لينتقل إلى المرحلة الثانية، مؤكداً أن الفحوصات المبدئية تشير إلى تحسن أفضل.

حزن كبير

جاء هذا الإعلان متزامناً مع وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، فبينما لم تتجاوز الذاكرة الجمعية السعودية حالة الحزن على الراحل، استقبلت نبأ مرض فنان العرب.

في حين تداول مغردون سعوديون فيديو التصريح الذي أعلن فيه محمد عبده عن مرضه، معربين عن خالص أمنياتهم للفنان الذي يزخر رصيده الفني بنحو 5 آلاف أغنية بالشفاء العاجل وموفور الصحة.

يذكر أن عبده كان أعلن عن إصابته عبر برنامج تفاعلكم عبر "العربية" مع الزميلة سارة الدندراوي، في أثناء حديثه عن صديق عمره الراحل " بدر بن عبد المحسن".

ومحمد عبده مغني وملحن سعودي، وُلِدَ في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية.

إلى ذلك، يُعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث.

كم أنه معروف بلقب "فنان العرب" ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.