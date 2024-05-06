الخليج اليوم .. إحباط محاولة تهريب أكثر من 27 كجم "كوكايين" في ميناء جدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب أكثر من 27 كيلوجرام من مادة "الكوكايين"، عُثر عليها مخبأة في حاوية تحمل إرسالية بطاطس قادمة إلى المملكة عبر الميناء، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات جرى القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، فيما بلغ عددهم شخصان.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الحاويات القادمة، عُثر على تلك الكمية من الكوكايين مخبأة بداخل جهاز التكييف الخاص بحاوية الإرسالية، وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​