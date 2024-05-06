شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يدعو الاتحاد الأفريقى إلى مراجعة تجميد عضويته فى المفوضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير خارجية السودان السفير حسين عوض مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى مراجعة قرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، كونها من الدول المؤسسة له، وجميع المؤسسات الأفريقية، بما يضمن انخراط السودان في كافة القضايا داخل البيت الأفريقي.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الجامبية بانجول.



‎ ‎من جانبه، أكد موسى فكي إهتمام المفوضية الأفريقية بإيجاد حلول عاجلة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني ويحافظ على مكتسباتهم ، كما أكد على تطلعه للعمل الوثيق مع سفير جمهورية السودان المعتمد مؤخرا لدى أديس أبابا.