شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال والشاباك يقصفان مجمعا للأونروا بزعم استخدامه من قبل "حماس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) قصفا مجمعًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن الجيش زعمه أن مجمع الأونروا كانت تستخدمه حركة "حماس" كمركز قيادة في وسط قطاع غزة.



وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "حماس" استخدمت مركز القيادة في الأسابيع الأخيرة لتوجيه الهجمات ضد القوات الإسرائيلية في ممر نتساريم.



وتابع أنه تم استخدام مركز القيادة لنقل الأسلحة والإمدادات للنشطاء عبر الأنفاق تحت الأرض.