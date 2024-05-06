شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 22 فلسطينيا بينهم أطفال إثر غارات على غزة فى اليوم الـ213 من العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من المواطنين، فجر اليوم الاثنين، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وعلى آخر الأحداث فى اليوم الـ 213 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة استشهد 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال إثر غارات للاحتلال استهدفت 11 منزلا في رفح الفلسطينية منذ مساء أمس.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن 22 شهيدا بينهم ثمانية أطفال سقطوا إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت 11 منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحوا، أن 4 شهداء بينهم طفلان سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، بينما ارتقى 9 شهداء بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح الفلسطينية.

واستشهد 4 مواطنين بينهم رضيع إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.

وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق أمس 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.