شكرا لقرائتكم خبر عن 16 شهيدا من عائلتين بينهم أطفال فى غارات إسرائيلية على رفح جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية استشهاد 16 شخصا من عائلتين بينهم أطفال فى غارات إسرائيلية على رفح جنوب غزة.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلى عن وزير الدفاع يوآف جالانت، قوله خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، إن الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة "سوف يبدأ قريباً".



وتحذر الأمم المتحدة ودول أخرى من مغبة تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية برية واسعة النطاق فى رفح المكتظة بأكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطيني.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، من أن أى عمليّة عسكريّة إسرائيليّة فى رفح "قد تؤدى إلى مذبحة" وتصيب العمل الإنسانى فى جميع أنحاء قطاع غزة بالشلل.