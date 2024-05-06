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الخليج اليوم .. بسعر خيالي.. مطعم كويتي يقدم وجبة طعام مطلية بالذهب (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو لوجبة ورق عنب مطلية بالذهب، زعم ناشروها بأنها تعود لمطعم كويتي، ويصل سعرها لنحو ألفين دينار أي نحو (6500) دولار.4f15e14008.jpg

وبداية انتشار الفيديو كانت من خلال أحد الحسابات المهتمة بتقييم المطاعم، الذي شارك تجربته مع المطعم الذي يقدم ورق عنب الذهب، وقال: "النهارده هحكيلكم عن تجربتي مع ألذ ورق عنب بالكويت، ورق العنب مغلف بالذهب وسعر الكيلو 2000 دينار، بس بدون مبالغة الطعم خيالي، وفي منه حامض وسبايسي، ويسوى سعره".

 

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وأثار مقطع الفيديو سخرية العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكارهم لمدى المبالغة في سعر ورق العنب، فعلق أحدهم قائلا: "200 دينار افك عوق محتاج".6654915ce9.jpg

 

وقال حساب آخر "حلو الأغنياء"، فيما كتب ناشط ساخرا: "عادي أقدمه مهر".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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