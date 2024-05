شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي: اقتحام رفح سيكون له تداعيات إنسانية مروعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏حذرت رابطة العالم الإسلامي من خطورةِ إقدام القوات الإسرائيلية على استهداف مدينة رفح في قطاع غزة، والتداعيات الإنسانية المروعة التي سيتسبب بها.

‏وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى، بالعدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على القطاع، ضمن حملةٍ ممنهجةٍ لتدمير مناطقه كافة وتهجير سكانه.

وشدد على ضرورة التصدي بحزمٍ للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وطالبت الرابطةُ المجتمع الدولي باتخاذ إجراءاتٍ عاجلةٍ وفاعلةٍ، لإيقاف هذا العُدوان المتواصل على المدنيين العُزل من دون رادع.

المملكة تحذر

جددت المملكة تحذيرها من تداعيات اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة على أمن واستقرار المنطقة، في ظل انعدام الملاذات الآمنة بعد الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية.

ويأتي اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون من المدنيين الفلسطينيين من ضمنهم النازحين قسرًا، استمرارًا للعدوان الإسرائيلي الوحشي الممتد منذ أكثر من 6 أشهر.

رفض انتهاكات الاحتلال

أكدت المملكة رفضها القاطع لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة للقرارات الدولية الداعية لوقف مجازرها وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون رادع بما يفاقم من الأزمة الإنسانية، ويحد من جهود السلام الدولية.