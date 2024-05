شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تدعم سعي فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

المملكة تحذر

الدمام - شريف احمد - أعربت بلجيكا عن دعمها قرار الاعتراف بفلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة.وأكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، أن بلادها ستدعم مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة خلال اجتماع مع رياض المالكي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيجري التصويت عليه في 10 مايو.وأضافت أنه من المهم ألا يفوت الاتحاد الأوروبي هذه اللحظة التاريخية، إذ تريد بلجيكا المشاركة في رعاية هذا القرار ودعمه.

جددت المملكة تحذيرها من تداعيات اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة على أمن واستقرار المنطقة، في ظل انعدام الملاذات الآمنة بعد الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية.

This is a Twitter Status تجدد تحذيرها من تداعيات اقتحام واستهداف This is a Twitter Status الفلسطينيةThis is a Twitter Status | This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)



ويأتي اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون من المدنيين الفلسطينيين من ضمنهم النازحين قسرًا، استمرارًا للعدوان الإسرائيلي الوحشي الممتد منذ أكثر من 6 أشهر.

رفض انتهاكات الاحتلال

أكدت المملكة رفضها القاطع لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة للقرارات الدولية الداعية لوقف مجازرها وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون رادع بما يفاقم من الأزمة الإنسانية، ويحد من جهود السلام الدولية.