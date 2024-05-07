شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة إلى 34.789 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 214 على التوالي إلى 34.789 شهيداً، والجرحى إلى نحو 78.204 جرحى؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 54 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 96 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

