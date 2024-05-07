الخليج اليوم .. قصيدة بن راشد في رثاء الشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجاءت قصيدة بن راشد، وهو نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "في رثاء الأخ الأمير بدر بن عبد المحسن":

الـشـعرْ مــا يـفـنىَ ولا يـموتْ الإبـداعْ

لـــكــنْ بـــــدرٍ مـــــنْ بــــدورَهْ تــرجَّــلْ

شـاعـرْ لــهْ الـكـلمهْ بـما يـريدْ تـنصاعْ

بــهْ إرتـقـىَ الـمـعنىَ بـمـا مـنـهْ سـجَّـلْ

يـابـدرنـا الـحـاضـرْ قـصـايدكْ تـنـذاعْ

مـــادامــتْ الــدنــيـا وقــــدركْ مــبـجَّـلْ

لـكْ مـعْ مـسيرْ الـشمسْ غـيبهْ ومطلاعْ

ولــــكْ عـنـدنـا قـــدرْ الأغـــرْ الـمـحـجَّلْ

والـنـاسْ فــي الاقــدارْ مـعروفهْ أنـواعْ

وإنـــتــهْ الــذهــبْ والـمـنـزلـهْ دومْ الأولْ

فـيـكْ الـتـواضعْ مــعْ رفـيعاتْ الأطـباعْ

وعـلـيكْ مــنْ لــهْ حـاجـهْ لـفـضلْ عــوَّلْ

إنْ غابْ زولكْ لكْ ضيا الشعرْ مسطاعْ

يـــا الـمـبدعْ الـلـي بـعـدما فــازْ حــوَّلْ

وتوفي الشاعر السعودي، الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزير آل سعود، يوم السبت، وهو أحد أهم شعراء المملكة والخليج والذي تغنى بكلماته كبار الفنانين السعوديين والعرب.

المصدر: الإمارات اليوم