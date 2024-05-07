الخليج اليوم .. "أرامكو" السعودية تقر توزيع أرباح تاريخية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أقرت شركة "أرامكو" توزيعات تاريخية للمرة الثانية على التوالي عن الربع الأول 2024 بقيمة 116.5 مليار ريال (حوالي 31.06 مليار دولار) مرتفعة 59 % على أساس سنوي.

ويأتي ذلك على الرغم من انخفاض إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 3.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 402.04 مليار ريال، وفقا لإفصاح "أرامكو" عن نتائجها الربعية في "تداول" اليوم.

وسجل عملاق النفط السعودي تراجعا في صافي الربح للفصل السادس على التوالي بـ 14% خلال الربع الأول من 2024، إلى 102.3 مليار ريال، نتيجة انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وتراجع دخل التمويل والدخل الآخر، رغم ارتفاع أسعار النفط.

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وتراجع أرباح "أرامكو " جاء تزامنا مع خفض الإنتاج السعودي ضمن مجموعة "أوبك+"، إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميل في الربع الأول 2024.

ومن جهته أعلنت "أرامكو" توزيع 116.51 مليار ريال (31.07 مليار دولار) أرباحا نقدية على مساهميها عن فترة الربع الأول 2024 بواقع 0.48 ريال للسهم.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)