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الخليج اليوم .. رئيس الدولة يهنئ بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده إلى مزيد من التنمية والتقدم.

 

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده إلى مزيد من التنمية والتقدم. وأتطلع إلى مواصلة العمل معه لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة لمصلحة شعبينا".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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