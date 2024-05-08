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الخليج اليوم .. السعودية تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات أردنية متجهة لغزة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية الشديدين لاعتداء مستوطنين إسرائيليين اليوم على قافلة مساعدات إنسانية تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية كانت في طريقها لقطاع غزة المحاصر، مؤكدة أن تكرار هذه الاعتداءات هو نتيجة لفشل قوات الاحتلال الإسرائيلية القيام بمسؤولياتها في ظل القانون الإنساني الدولي ويعتبر تواطئاً ممنهجاً لمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة.

 

 

وشددت الوزارة مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاضطلاع بمسؤوليته فيما يخص حماية وتأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى قطاع غزة بما يساهم في تخفيف الأlotزمة الإنسانية الخانقة هناك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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