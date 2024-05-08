الخليج اليوم .. اليمن.. وفاة وإصابة 40 شخصاً بسبب الأمطار والسيول في المهرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفاد تقرير محلي أن الأمطار والسيول الناجمة عن المنخفض الجوي الذي ضرب المهرة، أقصى شرق اليمن، خلفت أضراراً كبيرة في الأرواح والبنية التحتية في مركز المحافظة.

وجاء في التقرير الأولي عن حجم الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي، والذي جرى مناقشته، في اجتماع لجنة الطوارئ بالمحافظة، برئاسة المحافظ؛ محمد علي ياسر، أن الأمطار الغزيرة التي بلغت كمياتها 108 ملم في مديرية الغيضة، وما نجم عنها من سيول، تسببت بوفاة 4 أشخاص وإصابة 36 آخرين.

وأضاف التقرير أن هذه الأمطار والسيول تسببت أيضاً بنزوح مئات الأسر من منازلها، كما ألحقت أضراراً كبيرة بالطرقات الرئيسية والفرعية وانهيار العديد من الجسور والعبارات وأعمدة الكهرباء وشبكة الاتصالات وغيرها من البنية التحتية بالمحافظة.

ووجه المحافظ، المكاتب والجهات المعنية بالعمل على فتح طريق مديرية منعر واستكمال فتح بقية الطرقات المتضررة بصورة مبدئية عاجلة، وضرورة رفع تقرير شامل عن الأضرار التي لحقت بالمحافظة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، مع التوصيات والمقترحات الواجب اتخاذها تحسبا للمتغيرات المناخية مستقبلاً والتخفيف من حجم الأضرار الناتجة عن الأمطار والمنخفضات الجوية.

وشهدت عدد من مديريات المهرة، هطول أمطار رعدية غزيرة تدفقت على إثرها السيول في الأودية تأثرا بالحالة الجوية الراهنة.