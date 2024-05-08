الخليج اليوم .. شركة تابعة لـ"البحر الأحمر الدولية" توقع عقدا بـ113مليون ريال مع "قادة البناء الحديث"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع الشركة التابعة لها، شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة، لعقد خدمات هندسية ومشتريات وإنشاء للأعمال التحضيرية للموقع بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لمشروع تطوير وسط جدة مع شركة قادة البناء الحديث.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد 113مليون ريال ويشمل الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات للأعمال الكهربائية والميكانيكية الخاصة بإعداد الموقع وأعمال البنية التحتية في مشروع تطوير وسط جدة.

ذكرت أن مدة العقد 379 يوماً، وسينعكس الأثر المالي لهذا المشروع ابتداءً من الربع الثاني من العام 2024.

وأوضحت أن شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة هي شركة رائدة في السوق المحلية وواحدة من أفضل مقاولي الهندسة الكهربائية والميكانيكية المستقلين الذين يقدمون مشاريع عالمية المستوى من خلال حلول شاملة توفر خدمات التصميم والهندسة والبناء المتكاملة في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية.