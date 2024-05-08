شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تُرحب بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين, عادّةً هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.

وثمنت المنظمة مثل هذه المواقف التي تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بما فيها مدينة القدس الشريف، وتدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

كما جددت المنظمة دعوتها لجميع دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين, أن تبادر بإعلان هذا الاعتراف دعمًا للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس رؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.