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الخليج اليوم .. كيف انعكس قرار "أرامكو" توزيع أرباح تاريخية على سهمها؟

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

ارتفع سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو"، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك بعد أن أقرت الشركة توزيع أرباح تاريخية.

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، صعد سهم الشركة بنسبة 0.17% إلى 30 ريالا، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

 

وفي وقت سابق اليوم، أقرت شركة "أرامكو" توزيعات تاريخية للمرة الثانية على التوالي عن الربع الأول 2024 بقيمة 116.5 مليار ريال (حوالي 31.06 مليار دولار) مرتفعة 59 % على أساس سنوي.

 

وسجل عملاق النفط السعودي تراجعا في صافي الربح للفصل السادس على التوالي بـ 14% خلال الربع الأول من 2024، إلى 102.3 مليار ريال.

 

المصدر: الاقتصادية + بلومبرغ

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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