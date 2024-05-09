الخليج اليوم .. السعودية تدين الاعتداء من قبل إسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا) في القدس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة، لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في القدس المحتلة، والذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بيان لها: تحمل المملكة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، مطالبةً المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة من دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية.