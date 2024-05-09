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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل الانتشار المكثف على مداخل مدينة القدس المحتلة، وتعرقل وصول الفلسطينيين إلى الأقصى.
وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة أن 264 مستوطناً اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته، وذلك في إطار عمليات الاقتحامات المتواصلة، وذلك بحماية كاملة من قوات الاحتلال التي بالتوازي مع عدوان المستوطنين على القدس كثفت من عمليات الاستيطان والتهويد في كافة أحياء المدينة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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