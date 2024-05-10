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شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 48 ساعة.. تحذير من توقف الخدمات الطبية مع استمرار إغلاق معابر غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن كل الخدمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة ستتوقف خلال الساعات 48 القادمة، نتيجة نفاذ الوقود والأدوية مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي إغلاق كل معابر القطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وإمدادات الوقود والأدوية.
وأشارت الصحة الفلسطينية أن العمليات الجراحية ستتوقف بشكل كامل في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، مع نفاذ مخزون الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية مع استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر.
وأشارت الصحة الفلسطينية أن العمليات الجراحية ستتوقف بشكل كامل في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، مع نفاذ مخزون الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية مع استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر.