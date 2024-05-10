الخليج اليوم .. 4 آلاف كيلو من الطرق جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت الهيئة العامة للطرق في السعوديةجاهزية طرق مكة المكرمة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام 1445هـ، في الوقت الذي نفذت الهيئة مجموعة من الأعمال على طرق مكة المكرمة؛ بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير تجربة سلسة ومريحة للحجاج، حيث تضمنت مسح وتقييم 4 آلاف كم من الطرق، وكشط وإعادة سفلتة 158 كم، ومعالجة التشققات والحفر على 403 مواقع، ومسح وتهذيب أكتاف الطرق على مسافة 2361 كم، إضافة إلى إزالة الكثبان الرملية على مسافة 1240 متراً مكعباً، وتنظيف مجاري الأودية على 421 موقعاً.

وتسعى الهيئة العامة للطرق إلى توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن, حيث تمتلك المملكة شبكة طرق ضخمة، تعدُّ من خلالها الأولى عالميًّا على مستوى ترابط شبكة الطرق وفقًا للبنك الدولي, حيث تسهم هذه الشبكة في تعزيز ترابط المشاعر المقدسة، وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم من وإلى المشاعر.

إلى ذلك، قام الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، بجولة تفقدية على عدد من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، شملت أكثر من 2000 كم، بهدف التأكد من مستوى الصيانة والسلامة وضمان سير المشاريع ورفع مستوى الجاهزية على الطرق، وذلك لتلبية احتياجات وخدمة ضيوف الرحمن.

وتضمنت الجولة عددًا من الطرق الرئيسية التي تربط بين مدن السعودية، منها طريق الرياض الطائف السريع والذي يُعد من الطرق الحيوية المهمة والتي تربط بين العاصمة الرياض ومدينة الطائف.

وتفقد معاليه طريق الطائف السيل والذي يسهل حركة الحجاج والمعتمرين خلال موسم الحج، كما تفقد طريق الطائف الخرمة - رنية – بيشة والذي يُعد شريانًا حيويًا يربط بين عدد من المحافظات التابعة لمنطقة مكة.