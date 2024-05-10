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عاجل: أمير الكويت: كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خطابا ساميا إلى الشعب.
وقال: كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها، واحترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن أسمح بالمساس بهيبتهم، ومؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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