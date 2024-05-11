شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إطلاق التاكسى الطائر لأول مرة فى موسم الحج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودى صالح الجاسر إن "التاكسي الطائر" و"الدرونز" وغيرها من نماذج النقل الحديثة سيتم إطلاقها تجريبياً في موسم الحج هذا العام.

وأشار إلى أن تجربة هذه الوسائل مهمة لتخفيف الكثافة، و لأنها تمثل نماذج حديثة من أنماط النقل قريبة التطبيق، موضحا تسابق العديد من الشركات المختصة لتقديم منتج نقل عملي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد الجاسر، ضرورة الجاهزية للتعرف على هذه التقنيات وملاءمتها للبيئة الموجودة، ومع ظروف التشغيل في مثل هذه المواسم وسيكون لموسم الحج النصيب الأوفر منها.

وستكون مهمة التاكسى الطائر نقل الحجاج من المطارات إلى الفنادق، وهى تقطع مسافة 250 كيلومتراً في الساعة تقريبا، وسيكون التاكسى من نوع"ليليوم" التى تتميز برحابة المساحة، وهى من أوائل نماذج المركبات الجوية العمودية الإقلاع والهبوط .

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، قد أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج العام الماضي بلغ 1.84 مليون حاج، منهم 1.66 مليون حاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184.13 ألف حاج من مواطنين ومقيمين.