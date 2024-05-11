شكرا لقرائتكم خبر عن قصف بالقنابل الفسفورية يستهدف بلدة العديسة جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بشن غارة إسرائيلية تستهدف بلدة طيرحرفا بالجنوب اللبناني، كما أكد حدوث قصف بالقنابل الفسفورية يستهدف بلدة العديسة بالجنوب اللبناني.

وقبل ساعات، أفادت وسائل إعلام لبنانية بحدوث قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة اللبونة في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قوة لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية أثناء تحركها فى محيط موقع راميا، وتحقيقها إصابات مباشرة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين كبار، تحذيرهم لنظرائهم الأمريكيين من أن وقف واشنطن شحنات الأسلحة لتل أبيب قد يعرض مفاوضات المحتجزين للخطر.