شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: إحباط محاولة 133 شخصًا الهجرة بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، اليوم الجمعة، على بعد 85 كيلومترًا جنوب غربى مدينة طانطان، قاربًا مطاطيًا كان على متنه 52 شخصًا اثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية عبر المسالك البحرية، من بينهم 29 من مواطنى بلدان جنوب الصحراء، و17 مغربيًا و6 آسيويين.



كما أحبطت عناصر القوات المسلحة المغربية المكلفة بمراقبة الساحل محاولتين للهجرة بطريقة غير مشروعة جنوب غربى ساحل مدينة طانطان أيضًا، شارك فيهما 77 من مواطنى بلدان جنوب الصحراء وآسيويان ومغربيان.



وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، بأن الـ 133 شخصًا الذين تم ضبطهم كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الأولية قبل تسليمهم لسلطات الأمن المغربى المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجارى بها العمل.