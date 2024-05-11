شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحذر مواطنيها من الالتحاق بأى حملة حج غير مرخصة أو السفر بدون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف بالبحرين، من الالتحاق بأي حملة حج وهمية أو غير مرخصة، أو السفر للحج بشكل فردي دون تصريح لتجنب ما يترتب على ذلك من تبعات قانونية إثر مخالفة الأنظمة والإجراءات.

ودعت إدارة الشؤون الدينية بالوزارة الراغبين في أداء مناسك الحج إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات سواء الصادرة عن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة أو وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت أن السفر لأداء مناسك الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تصريح حج صادر من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، آملة في تعاون الجميع بالمساهمة في مكافحة مثل هذه السلوكيات غير النظامية.

ولفتت إدارة الشؤون الدينية إلى توفر قائمة أسماء حملات الحج البحرينية المرخصة عبر تطبيق "إسلاميات" والمتوفر ضمن تطبيقات الحكومة البحرينية الإلكترونية على bahrain.bh/apps

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، قد حذرت أيضاً المواطنين الراغبين فى أداء مناسك الحج هذا العام من الذهاب دون تصريح، مُذكرين بما أوردته وزارة الداخلية السعودية حول العقوبات التى ستوقع على المخالفين لتعليمات أداء المناسك وفى مقدمتها تصريح الحج، حيث تصل العقوبة لغرامة قيمتها 10 آلاف ريال سعودي، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدد المحددة نظامًا على أن يكون تطبيق العقوبة على كل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج وكل من يضبط من سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار داخل النطاق الجغرافي المحدد أما في حال تكرار المخالفة، تطبق غرامة مالية مضاعفة.