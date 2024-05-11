الخليج اليوم .. عبدالله بن زايد ووزير خارجية صربيا يبحثان علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي ماركو دجوريتش بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية صربيا الصديقة.

وبحث الوزيران - خلال اتصال هاتفي اليوم - علاقات الصداقة الإماراتية الصربية والشراكة الاستراتيجية الشاملة وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لمعالي ماركو دجوريتش التوفيق والنجاح مؤكدا عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ماركو دجوريتش خلال الاتصال الهاتفي عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.