الخليج اليوم .. السعودية.. بيان من الداخلية بشأن إعدام أجنبي والكشف عن جريمته وجنسيته

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم "القتل قصاصا" (إعدام) بحق وافد أجنبي أقدم على قتل وافد آخر من نفس جنسيته بطريقة مروعة في منطقة عسير.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم جمال الدين خان طاهر خان - هندي الجنسية - على قتل محمد نوشاد خان - هندي الجنسية - وذلك بضربه ثم رميه في بئر مما أدى إلى وفاته غرقا".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني جمال الدين خان طاهر خان يوم الخميس 1 ذو القعدة 1445 هجري الموافق 9 مايو 2024 بمنطقة عسير".

وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"