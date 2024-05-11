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ملك البحرين يؤدى صلاة الجنازة على جثمان الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد(صور)

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القاهرة - سامية سيد - أدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اليوم السبت، صلاة الجنازة على جثمان الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة رئيس المكتب العسكري للملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الذى وافته المنية اليوم.

أقيمت الصلاة فى مسجد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة كما شارك فى الصلاة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكبار أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين.

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وقدم الملك المعظم التعازي والمواساة إلى الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وأنجال الفقيد، سائلاً  المولى عز وجل أن يتغمده  بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وثمن الملك جهود الفقيد وإسهاماته الجليلة في خدمة المملكة من خلال المناصب والمسؤوليات التي تولاها، مؤكداً أن الفقيد هو أحد رجالات البحرين الأوفياء الذين قدموا الكثير لنهضة وطنهم وتطوره ونمائه.

ومن جهة ثانية، بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك .

 

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ملك البحرين يؤدى صلاة الجنازة على جثمان الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد

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صلاة الجنازة

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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